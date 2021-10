Es vergeht kaum eine Woche ohne eine Meldung zu Verpackungen bei frischem Obst und Gemüse. Meist handelt es sich um Ankündigungen verschiedener Akteure der Wertschöpfungskette, in Zukunft weniger oder anderes Verpackungsmaterial zu verwenden. Doch was sind die Entwicklungen und Trends? Diskutieren Sie mit uns auf dem European Packaging Forum 2021 am 3. und 4. November in...

Den vollständigen Artikel lesen ...