Am 11. Oktober legten rund 7.000 Kilo Bouquet-Persimonen von Carlet nach Rungis (Paris) ab, wobei der erste Halt in Saint Charles (Perpignan) ist. Erstmals wurden 8 Paletten in dem intelligenten Passivcontainer SmartEcoReefer von Inprous-PRS transportiert. Anecoop und Sant Bernat de Carlet beteiligten sich an dieser Initiative mit Unterstützung des europäischen Projekts Trails. Foto...

Den vollständigen Artikel lesen ...