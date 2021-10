Die Analysten von JPMorgan haben das Kursziel für die Aktien der Deutschen Telekom von 29 auf 28 Euro gesenkt, aber die Bewertung auf KAUFEN belassen. Die Bonner dürften mit einem Umsatzplus von 2,6 Prozent und einer Profitabilität (Ebitda-Marge) von 34,7 Prozent aufwarten, so die Experten in einer heute veröffentlichten Studie auf die Zahlen zum dritten Quartal. Das neues Kursziel reflektiere die aktuellen Anteilsverkäufe, die gestiegene Beteiligung an T-Mobile US und die jüngste Aktienemission. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...