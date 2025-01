Deutsche Telekom - DTE: Telekom-Aktie (DTE) mit Inside Candle am 20er-EMA!

90 Cent Dividende für 2024 bei Deutsche Telekom erwartet!

CEO Timotheus Höttges verlängert bis 2028!

Deutsche Telekom (DTE) - ISIN DE0005557508

Rückblick

Mit einem Halbjahresplus von ungefähr 23.5 Prozent hält sich die Deutsche-Telekom-Aktie in einem Aufwärtstrend. Auch wenn das Wertpapier zuletzt etwas an Schwung verloren hat und in eine Seitwärtsbewegung übergehen könnte, wäre die Trendfortsetzung mit einem neuen Pivot-Hoch weiterhin möglich. Auf der Unterseite sahen wir zuletzt wieder eine Annäherung an den 50er-EMA, von dem bereits mehrfach eine Abstoßbewegung nach oben erfolgte. Nach der heutigen kurzen Inside Candle in der Nähe des 20-Tagedurchschnitts könnte bald ein stärkerer Move nach oben kommen.

Deutsche-Telekom-Aktie: Chart vom 27.01.2025, Kürzel: DTE Kurs: 29.87 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Vorraussetzung für einen Long Trade wäre ein Überschreiten der gestrigen Tageskerze. Das Kursziel läge nach Measured Move bei etwas über 31 EUR.

Mögliches bärisches Szenario

Wenn der 50er-EMA nicht mehr wie zuvor hält, sollten wir es als Warnhinweis begreifen und vorsichtiger agieren.

Meinung:

Umsatz- und Gewinnbringer ist vor allem die US-Tochter T-Mobile US. Die Kursentwicklung der Deutschen-Telekom-Aktie sieht trotzdem stark aus. Langfristig orientierte Investoren dürfen sich voraussichtlich auf die auf 90 Cent erhöhte Dividende freuen. Die Tatsache, dass CEO Timotheus Höttges bis 2028 verlängert wurde, verspricht weitere Stabilität.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 146.42 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 202.46 Mio EUR

Meine Meinung zu Deutsche Telekom ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/deutsche-telekom-timotheus-hoettges-bleibt-bis-2028-chef-des-dax-konzerns/100103683.html

Veröffentlichungsdatum: 27.01.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.