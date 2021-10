Im Jahresvergleich, also zum September 2020, lag das Preisniveau des Gesamtangebots von Inland- und Importprodukten um 4,5 Prozent höher.Neuenburg - Die Produzentenpreise sind im September 2021 im Vergleich zum Vormonat erneut leicht gestiegen. Die Jahresteuerung zog derweil deutlich an. Der Gesamtindex der Produzenten- und Importpreise PPI stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent auf 104,1 Punkte. Im Jahresvergleich, also zum September 2020, lag das Preisniveau des Gesamtangebots von Inland- und Importprodukten um 4...

