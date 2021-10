Die Ölpreise sind am Donnerstag erneut gestiegen. Die zu Wochenbeginn markierten mehrjährigen Höchststände kommen damit wieder in Reichweite.New York / London - Die Ölpreise sind am Donnerstag wieder in Richtung ihrer der mehrjährigen Höchststände vom Wochenbeginn gestiegen. Marktbeobachter verwiesen auf Aussagen der Internationalen Energieagentur (IEA), wonach die Gas-Krise eine stärkere Nachfrage auf dem Ölmarkt zur Folge habe. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 84,23 US-Dollar. Das waren 1...

Den vollständigen Artikel lesen ...