Der oberste Vorgesetzte der Europäischen Zentralbank (EZB), Andrea Enria, warnte am Donnerstag, auch wenn sich die wirtschaftlichen Aussichten verbessert haben, sei weiterhin Vorsicht geboten. Zusätzliche Zitate "Ich behalte den Aufbau von Risiken in den Bankbilanzen sehr genau im Auge." "In einigen Ländern ist eine Zunahme der Anfälligkeit von Wohnimmobilien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...