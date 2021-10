Neue Storage-Lösungen bieten adaptive Ausfallsicherheit, setzen Performance-Massstäbe und bereiten den Weg für hybride Cloud-Betriebsmodelle.Dreieich / Santa Clara - Hitachi Vantara, Tochterfirma der Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) für digitale Infrastruktur, Datenmanagement und -analyse sowie digitale Lösungen, hat auf seiner Firmenveranstaltung "The Road Ahead: Digital Infrastructure for the Data-Driven» einen Ausblick in die Zukunft der hybriden Cloud-Datenspeicherung gegeben. Das Unternehmen wird seine Funktionen zur...

Den vollständigen Artikel lesen ...