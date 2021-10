Frankfurt/Main - Am Donnerstag hat der DAX deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.462,72 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,40 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Marktbeobachtern zufolge machen optimistische Konjunkturaussichten den Anlegern Mut, auch wird ein langsames Tempo bei den Fed-Anleihenkäufen gut angenommen. An der Spitze der Kursliste standen die Werte von Siemens mit über drei Prozent im Plus, direkt vor denen von Infineon und SAP. Am Listenende rangierten entgegen dem Trend mit über einem Prozent im Minus die Papiere von der Deutschen Börse, direkt hinter denen von RWE und Eon. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1588 US-Dollar (-0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8630 Euro zu haben.



Der Goldpreis stieg leicht an, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.797 US-Dollar gezahlt (+0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 49,86 Euro pro Gramm.

