Um 6.20 Uhr hob die erste Ita-Maschine vom Mailänder Flughafen Linate in Richtung Bari ab.Rom - Nach dem Ende für die italienische Traditionsairline Alitalia hat die neue Italia Trasporto Aereo (Ita) am Freitag ihren Betrieb aufgenommen. Um 6.20 Uhr hob die erste Ita-Maschine vom Mailänder Flughafen Linate in Richtung Bari ab, teilte das Unternehmen mit. Die Airline in staatlicher Hand will nach eigenen Angaben am ersten Tag 191 Flüge durchführen. 24 davon seien national...

Den vollständigen Artikel lesen ...