FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.10.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 400 (440) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS QINETIQ PRICE TARGET TO 437 (444) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 244 (261) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1980 (2350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 550 (530) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 64 (62) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MELROSE INDUSTRIES TARGET TO 205 (190) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 280 (250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 4370 (3920) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ANGLO PACIFIC GROUP PRICE TARGET TO 170 (180) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS JADESTONE ENERGY TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 100 (90) PENCE - BERENBERG CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 195 (199) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES BP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 425 (310) PENCE - BERENBERG RAISES HARBOUR ENERGY TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 425 (380) PENCE - BERENBERG RAISES KOSMOS ENERGY TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 280 (200) PENCE - BERENBERG RAISES RATHBONE BROS PRICE TARGET TO 2170 (2100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TULLOW OIL PLC TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 65 (55) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS ASOS PRICE TARGET TO 4680 (6060) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 160 (180) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2800 (2700) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 4600 (6170) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 725 (760) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1800 (1845) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES RATHBONE BROS PRICE TARGET TO 2175 (2075) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 270 (280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 330 (340) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2600 (2500) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 1310 (1240) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES ANTOFAGASTA TO 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 1350 (1150) P - RBC RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 90 (70) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES GO-AHEAD GROUP TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') TARGET 1030(1230)P - UBS RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 510 (465) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 510 (465) PENCE - 'NEUTRAL'



