Die vorläufigen Daten der CME Gruppe für die Gold-Futures-Märkte zeigen, dass das offene Interesse am Freitag in der zweiten Sitzung in Folge gestiegen ist, diesmal um nur 731 Kontrakte. Das Volumen hingegen schrumpfte um rund 142,2.000 Kontrakte, der größte tägliche Rückgang seit dem 29. Juli. Gold hat weiterhin 1.800$ zum Ziel Ein Schlusskurs über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...