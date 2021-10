Augsburg - Das Kellerduell zwischen dem FC Augsburg und Arminia Bielefeld ist mit einem 1:1 unentschieden ausgegangen. Das Remis verschärft die Krise bei beiden Klubs, Augsburg ist auf Rang 16, Bielefeld auf Position 17.



Augsburg war in der 19. Minute durch Reece Oxford in Führung gegangen, Jacob Laursen hatte in der 77. Minute ausgeglichen. Das Bielefelder Angriffsspiel war nach den Niederlagen der letzten Wochen deutlich gefährlicher, Augsburg konnte in der Schlussphase zwar nochmal treffen - wegen klarem Abseits wurde das aber nicht gezählt. Bielefelds Schlussmann Stefan Ortega war klar Spieler des Tages, er verhinderte noch weitere Treffer durch die Gastgeber.

