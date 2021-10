Wiesbaden - Der Umsatz im deutschen Gastgewerbe ist im August 2021 gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt real um 5,9 Prozent und nominal um 6,4 Prozent gestiegen. Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg der Umsatz real um 5,9 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Montag mit.



Der Umsatz in der Gastronomie- und Beherbergungsbranche lag damit real noch 16,2 Prozent unter dem Niveau des Vorkrisenmonats Februar 2020. Die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen konnten ihren realen Umsatz im August 2021 gegenüber Juli 2021 um 13,2 Prozent steigern. Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg der reale Umsatz um 13,4 Prozent. Trotz dieses Anstiegs lag der reale Umsatz noch 11,1 Prozent unter dem Vorkrisenniveau vom Februar 2020.



In der Gastronomie stieg der reale Umsatz im August 2021 im Vormonatsvergleich um 1,7 Prozent, im Vergleich zum August 2020 um 1,3 Prozent. Allerdings lag er noch immer 19 Prozent unter dem Niveau vom Februar 2020. Innerhalb der Gastronomie stieg der Umsatz der Caterer gegenüber Juli 2021 real um 5,5 Prozent, gegenüber August 2020 um 6,5 Prozent. Im Vergleich zum Februar 2020 setzten die Caterer 25,6 Prozent weniger um.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de