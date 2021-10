Dropz erhält im Rahmen einer Seed-Finanzierung knapp 2,5 Millionen Schweizer Franken.Zürich - Der unter anderem durch Marken wie Oatly und Air Up bekannte Venture-Capital Fonds Oyster Bay hat nun auch in das Schweizer Start-up dropz investiert. Dropz stellt kleine Aroma-Perlen aus gepressten Früchten und Kräutern her, die aus normalem Wasser ein geschmacksintensives Getränk machen. Damit wollen sie Menschen dazu bringen, mehr Wasser und im selben Schluck wichtige Vitamine und...

