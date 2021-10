Ein Vertragsabschluss ist nur für Kunden möglich, die über einen Heimspeicher von Tesla und eine Photovoltaik-Anlage verfügen. Bereits im April war Octopus Energy in Süddeutschland mit dem Angebot gestartet.Im April hatte Octopus Energy den Tesla-Stromtarif erstmals in Deutschland angeboten - für Interessenten in Baden-Württemberg. Am Montag meldete das Unternehmen nun den bundesweiten Rollout. Ein eigener Tesla ist zwar nicht notwendig, um den Tesla-Stromtarif abzuschließen. Aber eine Photovoltaik-Anlage sowie eine Tesla-Powerwall müssen bei den Stromkunden vorhanden sein. Octopus Energy zufolge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...