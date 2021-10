Das Berliner Start-up vermietet Photovoltaik-Dachanlagen mit und ohne Speicher. Dafür sicherte es sich in den vergangenen Wochen insgesamt 600 Millionen Euro an Finanzierungszusagen für Investoren.Enpal sammelt weiter kräftig Geld von Investoren ein, um sein Geschäft voranzutreiben. Am Montag gab das Berliner Start-up bekannt, dass die aus Japan stammende Softbank sich mit 100 Millionen Euro über ihren "Vision Fund 2" zum Abschluss der Serie-C-Finanzierungsrunde beteiligt hat. Es setzt damit den Schlusspunkt unter eine Serien von Beteiligungen, die Enpal in den vergangenen Wochen veröffentlichte. ...

