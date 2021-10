Die chinesischen Behörden seien in der Lage, die Risiken für das Finanzsystem des Landes einzudämmen, die von der in Schwierigkeiten geratenen China Evergrande Group ausgehen könnten, sagte der Gouverneur der People's Bank of China (PBOC), Yi Gang, am Sonntag bei einem virtuellen Treffen der Gruppe der 30. Wichtige Zitate Die Schwierigkeiten des Bauträgers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...