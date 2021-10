Berlin - In Deutschland lesen aktuell 84 Prozent aller Menschen im Land zumindest hin und wieder gedruckte Bücher. Laut einer Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom, die am Montag veröffentlicht wurde, nutzen zudem 34 Prozent der Bürger E-Books.



Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 ist Lesen damit beliebter geworden. Vor zwei Jahren lasen 79 Prozent aller Deutschen regelmäßig gedruckte Bücher, 26 Prozent nutzten E-Books. Wer regelmäßig liest, hat seit Beginn der Pandemie häufiger zum gedruckten Buch oder E-Book gegriffen: 41 Prozent lesen deutlich oder eher mehr, 45 Prozent haben ihr Leseverhalten nicht geändert. Lediglich jede zehnte Person gibt an, eher oder deutlich weniger zu lesen.



Für die Erhebung befragte Bitkom Research im September 2021 telefonisch 1.003 Personen in Deutschland ab 16 Jahren.

