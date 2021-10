Washington - Der ehemalige US-Außenminister Colin Powell ist tot. Es starb am Montag im Alter von 84 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion, teilte seine Familie über Facebook mit.



Er sei vollständig geimpft gewesen, hieß es. Der ehemalige Vier-Sterne-General der US Army war von 1987 bis 1989 Nationaler Sicherheitsberater der USA. Nach seiner Pensionierung ging er in die Politik und war in der ersten Amtszeit von US-Präsident George W. Bush bis 2005 Außenminister der Vereinigten Staaten. Weltgeschichte schrieb er am 5. Februar 2003, als er vor dem UN-Sicherheitsrat die Begründung der USA für den Irakkrieg vorstellte, inklusive angeblicher Beweise für Verstöße gegen eine UN-Resolution.



Später entschuldigte sich Powell für die in der Rede verbreiteten Falschangaben. Der Republikaner war der erste Afroamerikaner in diesem Amt. Innerhalb der Bush-Regierung galt er als moderate Figur. Dies hatte bis zu seinem Rücktritt auch immer wieder zu Spannungen geführt.



Zuletzt war er als Reaktion auf dem Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 aus der Republikanischen Partei ausgetreten.

