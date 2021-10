Drei wichtige Themen von der ersten Intersolar Europe und The smarter E seit mehr als zwei Jahren: Michael Fuhs und Florian Meyer-Delpho berichten in ihrer Videotour von ihren Impressionen zu Installationskapazitäten, Photovoltaik-Modulversorgung und Elektroauto-Ladeinfrastruktur.Natürlich gab es auf der Intersolar Europe/The smarter E sehr viel Verschiedenes zu sehen, wie sich nicht zuletzt in unserem Live-Blog zeigte (englischer Blog Tag 1, englischer Blog Tag 2, englischer Blog Tag 3, Zusammenfassung auf deutsch, Solardachziegel, Vertical Farming, Ladesäulen). Und vermutlich hat jeder Besucher ...

