Die wichtigsten Indizes an der Wall Street tendieren am Montag nach unten - Steigende Rohölpreise geben den Energieaktien weiterhin Auftrieb - Industrieaktien starten mit einem Rücksetzer in die neue Woche - Nach der Rallye der letzten Woche eröffneten die wichtigsten Aktienindizes in den USA am Montag im negativen Bereich, da die Finanzmärkte ...

