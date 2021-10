Der SMI schliesst 0,06 Prozent höher auf 11'968,08 Zählern.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich zum Wochenstart wenig bewegt und nur minimal im Plus geschlossen. Dem Leitindex SMI misslang somit die Rückeroberung der 12'000-Punkte-Marke, unter die er vor gut einem Monat gefallen war. Nach zwei unerwartet starken Vorwochen, in denen der Index um 1,7 und 1,6 Prozent angezogen hatte, sei dieser Marschhalt keine Überraschung, hiess es am Markt.

