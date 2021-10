Die Fläche der biodynamischen Landwirtschaft hat in dem letzten Jahr um 11% auf 8.730 ha zugenommen. Diese Form der Landwirtschaft deckt 11% der gesamten biologischen Fläche in den Niederlanden ab. Das wurde in dem neuen Demeter Monitor 2020/2021 berichtet, der am Donnerstag, dem 23. September, veröffentlicht wurde. Foto © Demeter Die Anzahl biodynamischer Unternehmen in...

Den vollständigen Artikel lesen ...