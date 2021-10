Ab September wird die schnellwüchsige Blattkohlart geerntet bis weit in die Wintermonate Januar und Februar hinein. Offiziell wird mit dem Motto "Hallo Grünkohl" auf dem Marktplatz in Oldenburg, der "Kohltour-Hauptstadt" Deutschlands, am ersten Novembersonntag die Saison eröffnet. Bildquelle: Shutterstock.com Nachdem vergangenes Jahr aufgrund der...

Den vollständigen Artikel lesen ...