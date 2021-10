Um einen weiteren solchen oder ähnlichen Fall zu vermeiden, hat RAlpin an seinen Terminals in Freiburg im Breisgau und Novara eine "strenge Kontrolle" eingeführt.Solothurn - Ein mit Waren beladener RAlpin-Bahnkonvoi ist letzte Woche an der italienischen Grenze zurückgewiesen worden. Offenbar waren sechs der 16 Fahrer des Kombi-Operateurs von BLS, SBB und Hupac nicht im Besitz des von den italienischen Behörden geforderten «Green Pass». Auf Anfrage von AWP bestätigte die Geschäftsleitung des Solothurner Konzerns die Ende letzter Woche von der italienischen...

