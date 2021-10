Berlin - Akademikerkinder in Deutschland haben eine dreimal so große Chance auf einen Bachelorabschluss wie Nicht-Akademikerkinder. Das zeigt eine Studie von Stifterverband und McKinsey, über die das "Handelsblatt" berichtet.



Von 100 Grundschülern aus Arbeiterhaushalten gelangen demnach nur 27 an eine Hochschule, von 100 Akademikerkindern sind es hingegen 79. "Deutschland verschenkt nach wie vor zu viel Bildungspotenzial", sagte McKinsey-Partnerin Julia Klier. Volker Meyer-Guckel, Vize-Generalsekretär des Stifterverbandes der Wirtschaft für die Wissenschaft, mahnte unterdessen: "Die neue Bundesregierung muss alles daransetzen, die Chancengerechtigkeit in der Bildung weiter massiv auszubauen." Deutschland brauche jedes einzelne Talent. "Nur 15 Prozent der jungen Menschen aus Arbeiterfamilien können sich bei der Studienfinanzierung gänzlich auf ihre Eltern verlassen", so Meyer-Guckel.



Er fordert "eine umfassende BaföG-Reform".

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de