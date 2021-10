Die Medizintechnik-Branche sieht wegen des Streits zwischen der Schweiz und der EU über ein Rahmenabkommen die Patientensicherheit gefährdet.Bern - Die Medizintechnik-Branche hat an ihrem Kongress am Dienstag in Bern konkrete Forderungen an die Politik gestellt. Denn die Branche sieht wegen des Streits zwischen der Schweiz und der EU über ein Rahmenabkommen die Patientensicherheit gefährdet. «Unsere Wirtschaftsbranche steht seit Monaten unter immensem Druck», sagte Beat Vonlanthen, Präsident des Schweizer Medizintechnik-Verbandes Swiss...

Den vollständigen Artikel lesen ...