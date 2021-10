Die Aktie von HelloFresh (HFG.DE) wird am Dienstag nur 0,32% im Plus gehandelt, da die meisten Intraday-Gewinne nach einem Fehlausbruch am lokalen Hoch (83,54 Euro) wieder abgegeben wurden - wenige Minuten nach der Eröffnung notierte der Kurs fast 2% im Plus. Dies war der erste Versuch, den mittelfristigen Abwärtstrend umzukehren. Ausgehend von dem am 25. August ausgebildeten Allzeithoch (97,38 Euro) war die Aktie um mehr als 20% gefallen und hatte in der Vorwoche kurzzeitig das 78,6% Fibonacci-Retracement ...

