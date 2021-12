Mit vier von fünf RuMaS Daytrading-Tipps konnte man in der vergangenen Handelswoche Geld verdienen. Nur unser Trading-Tipp mit HelloFresh ISIN: DE000A161408 ist nicht aufgegangen. Die charttechnische Ausgangslage war gut, aber am Ende des Tages hatten wir die Rechnung ohne - die Bären - gemacht. Die waren der Meinung, das ein Kursverlust von knapp 28,00 Euro seit dem 30. November noch nicht ausreichend genug ist und haben den Kurs am Donnerstag und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...