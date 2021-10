Thomas Ritterbusch und Bastian Bosse (BRW): Nachhaltigkeit - anders gedacht

08.10.2021 - Mit dem Gelbfieber, dem Zika-Virus und dem Dengue-Fieber befinden sich auf der Liste der zehn gefährlichsten Viruserkrankungen der Welt gleich drei, bei denen als Überträger Stechmücken ausgemacht werden konnten. Hinzu kommen zahlreiche weitere durch Moskitos übertragene Infektionskrankheiten, die zwar relativ gesehen als weniger gefährlich gelten, in absoluten Zahlen jedoch nicht minder problematisch sind. Beispielhaft sei hier die Malaria erwähnt, an welcher jährlich etwa 200 Millionen Menschen erkranken und die pro Jahr rund 600.000 Menschenleben fordert, drei Viertel von ihnen Kinder unter fünf Jahren.2 Das Problem könnte also kaum größer sein und es ist bis heute ungelöst.

Doch es gibt Grund zur Hoffnung. Einige Unternehmen versuchen, mit Hilfe innovativer Methoden der Krankheitsursache Herr zu werden. Ein besonders vielversprechender Ansatz stammt dabei von Verily Life Sciences, einem Forschungsunternehmen, das im Bereich der Biowissenschaften tätig ist ...

Angetrieben vom Wunsch, das Richtige zu tun und Menschenleben in großer Zahl zu retten, sollte es ein Leichtes sein, den Kapitalbedarf bei solcher Art von Projekten vor allem aus nachhaltigen "Geldquellen" zu befriedigen. Doch ganz so einfach ist das nicht …

