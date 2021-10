Das südkoreanische Chemieunternehmen setzt für die Rahmen von Photovoltaik-Modulen auf einen selbst entwickelten Kunststoff. Das soll Vorteile beim Gewicht und beim Preis bringen.Mit Modulrahmen aus einem neuen technischen Kunststoff will LG Chem die bisher üblichen Aluminiumrahmen von Photovoltaik-Modulen ersetzen. Der Chemiekonzern beschreibt das Material als ähnlich haltbar wie Aluminium, aber nur halb so schwer und preislich sehr wettbewerbsfähig. So sei es möglich, das Gewicht des Solarmoduls zu verringern und die Materialkosten zu senken. In der ersten Jahreshälfte habe das Unternehmen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...