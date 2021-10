Der größte Uranproduzent der Welt Kazatomprom beteiligt sich an einem neuen Uranfonds, der direkt in das radioaktive Metall investieren will. ANU Energy OEIC Ltd. wurde gegründet, um physisches Uran als Langfristinvestment zu halten. Erste Käufe werden über Investments in Höhe von insgesamt 50 Mio. USD von Kazatomprom, der National Investment Corporation der National Bank of Kazakhstan und des in den UAE ansässigen Fondsmanagers ...

