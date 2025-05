Berlin (ots) -KnowBe4 stellte zwischen 2024 und 2025 einen Anstieg der Phishing-Angriffe um 68 Prozent fest. Die Anfälligkeit der Mitarbeiter für Phishing in Europa verbessert sich aufgrund der ausgewerteten Daten jedoch nur langsam."Schulungen zum Sicherheitsbewusstsein müssen personalisiert, relevant und anpassungsfähig sein", erklärt Dr. Martin Kraemer, Security Awareness Advocate bei KnowBe4 EMEA. "Angesichts neuer Vorschriften wie der NIS2 und des EU AI Acts sollten alle Unternehmen über das bloße Abhaken von Compliance-Kästchen hinausgehen. Effektive Schulungen müssen Mitarbeiter in die Lage versetzen, reale Bedrohungen, einschließlich KI-gesteuerter Betrugsversuche und geopolitisch motivierter Angriffe, zu erkennen und darauf zu reagieren."KnowBe4 analysierte weltweit 67,7 Millionen Phishing-Simulationen bei 14,5 Millionen Benutzern aus 62.400 Unternehmen. Der Basiswert, der Phish-Prone-Percentage (PPP), spiegelt die Anfälligkeit einer Organisation für Phishing vor einer KnowBe4-Schulung wider. Die Mitarbeiter durchlaufen anschließend die Security Awareness Trainings von KnowBe4 mit simulierten Phishing-Angriffen. Anschließend wird der PPP nach 90 Tagen und erneut nach mehr als einem Jahr kontinuierlicher Schulungen neu berechnet, um die Wirksamkeit des Programms zu quantifizieren. Für Europe liegt er bei 32,5 Prozent.Eine Kopie des KnowBe4-Berichts "Phishing by Industry Benchmarking Report 2025" kann hier (https://www.knowbe4.com/hubfs/2025-PIB-Europe-Report_EN-US.pdf) heruntergeladen werden.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/6037002