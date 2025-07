KnowBe4 SecurityCoach wird in Microsoft Edge for Business integriert, um bei riskantem Benutzerverhalten Sicherheitshinweise in Echtzeit zu geben

KnowBe4, eine Cybersicherheitsplattform, die sich umfassend mit dem Management menschlicher Risiken befasst, gab heute eine neue Zusammenarbeit mit Microsoft bekannt, um KnowBe4 SecurityCoach in den Browser Microsoft Edge for Business zu integrieren.

Die Sicherheitsbedrohungen für Browser nehmen zu, und Cybersicherheitsexperten weltweit sollten Maßnahmen zur Risikominderung in Betracht ziehen. Ein Bericht von Menlo Security hat einen Anstieg der browserbasierten Phishing-Angriffe um 140 aufgezeigt.

Die Integration von SecurityCoach und Microsoft Edge for Business nutzt Browseraktivitäten durch native Sicherheitssignale, um innerhalb von Sekunden nach der Erkennung riskanter Online-Verhaltensweisen wertvolle Lernmöglichkeiten bereitzustellen. Zu diesen riskanten Aktivitäten gehören die Wiederverwendung von Passwörtern, der Besuch blockierter Websites oder Versuche, Sicherheitswarnungen zu umgehen. Als eine der wenigen Plattformen für das Management menschlicher Risiken mit einer integrierten Berichtskonnektivität in Microsoft Edge for Business hilft diese Integration Unternehmen im Microsoft-Ökosystem, ihre Investitionen in KnowBe4 zu maximieren und gleichzeitig ein stärkeres, sicherheitsorientiertes Unternehmen aufzubauen.

"Diese neue Integration bietet eine ideale Gelegenheit, personenbezogene Cybersicherheitsrisiken in lehrreiche Momente zu verwandeln, die letztendlich zu einem besseren Schutz von Unternehmen beitragen", so Stuart Clark, VP of Product Strategy bei KnowBe4. "Diese Integration setzt die Innovation von KnowBe4 mit Microsoft fort und baut auf unserer erfolgreichen Integration von KnowBe4 Defend mit Microsoft Defender für Office 365 auf, die Anfang dieses Jahres eingeführt wurde. Außerdem schließt sie die Lücke zwischen den technischen Abwehrmaßnahmen eines Unternehmens und seinen Benutzern und verwandelt die größte potenzielle Schwachstelle in den stärksten Trumpf. Wir freuen uns darauf, dies unseren globalen SecurityCoach-Kunden anzubieten, um sie bei der Verbesserung ihrer Sicherheitsmaßnahmen zu unterstützen."

"Da der Browser zum primären Arbeitsbereich für Benutzer wird, ist die Sicherung dieses kritischen Endpunkts von entscheidender Bedeutung. Wir freuen uns, dass KnowBe4 SecurityCoach in Microsoft Edge integriert wird, um Unternehmen dabei zu helfen, das Management menschlicher Risiken zu verbessern und ihre Sicherheitslage zu stärken", so Arunesh Chandra, Principal Product Manager, Microsoft Edge for Business.

Über KnowBe4

KnowBe4 ermöglicht es Mitarbeitern, jeden Tag intelligentere Sicherheitsentscheidungen zu treffen. Mehr als 70.000 Unternehmen weltweit vertrauen KnowBe4, und es hilft dabei, die Sicherheitskultur zu stärken und menschliche Risiken zu managen. KnowBe4 bietet eine umfassende, KI-gestützte "Best-of-Suite"-Plattform für das Management menschlicher Risiken, die eine adaptive Verteidigungsschicht schafft, die das Benutzerverhalten gegen die neuesten Cybersicherheitsbedrohungen stärkt. Die HRM+-Plattform umfasst Module für Sensibilisierungs- und Compliance-Schulungen, Cloud-E-Mail-Sicherheit, Echtzeit-Coaching, Crowdsourced Anti-Phishing, KI-Verteidigungsagenten und vieles mehr. Als einzige globale Sicherheitsplattform ihrer Art nutzt KnowBe4 personalisierte und relevante Inhalte, Tools und Techniken zum Schutz der Cybersicherheit, um Mitarbeiter zu mobilisieren und sie von der größten Angriffsfläche zum größten Kapital eines Unternehmens zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter knowbe4.com.

