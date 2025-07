Unter Verwendung fortschrittlicher maschineller Lernverfahren, neuronaler Netze und Verhaltensanalysen verringert KnowBe4 Prevent Datenverstöße durch ausgehende E-Mails

KnowBe4, die weltweit renommierte Cybersicherheitsplattform, die sich umfassend mit dem Management menschlicher Risiken befasst, gab heute die Einführung von KnowBe4 Prevent in allen Marktsegmenten bekannt einem KI-gestützten E-Mail-Sicherheitsprodukt, mit dem Unternehmen das Problem der Risiken durch ausgehende E-Mails bewältigen können. Nach der Veröffentlichung von Prevent Enterprise ist Prevent nun auch für die Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen verfügbar.

Auch im Jahr 2025 sind menschliche Fehler weiterhin die Hauptursache für Datenschutzverletzungen (laut Verizon sind 60 der Vorfälle auf "menschliches Versagen" zurückzuführen). Durch die überwältigende Menge an digitaler Kommunikation erhöht sich das Risiko, dass Mitarbeiter sensible Informationen an die falschen Empfänger weitergeben, falsche Dateien anhängen oder versehentlich vertrauliche Daten einfügen. Diese Verstöße ziehen schwere Strafen, finanzielle Verluste und Rufschädigung nach sich, was die dringende Notwendigkeit von Präventionsmaßnahmen unterstreicht. Herkömmliche DLP-Lösungen (Data Loss Prevention) basieren jedoch ausschließlich auf unflexiblen statischen Regeln und bieten keinen echten Einblick in die versendeten Daten, deren Empfänger, und den Zeitpunkt der Übermittlung.

Um dieser Herausforderung zu begegnen, führt KnowBe4 Prevent ein, ein KI-basiertes Produkt für die Sicherheit ausgehender E-Mails, das Ihre Mitarbeiter in Echtzeit warnt, wenn sie im Begriff sind, E-Mails oder Anhänge an die falsche Person zu senden. Prevent erkennt proaktiv das gesamte Spektrum an Sicherheitsbedrohungen für ausgehende E-Mails und stoppt diese, darunter:

Fehlerhaft adressierte E-Mails an falsche Empfänger, einschließlich solcher, die durch die Autovervollständigung verursacht wurden

Unbefugte Weitergabe vertraulicher Informationen

Antworten auf verdächtige E-Mails oder neu registrierte Domains

Versuchte Datenexfiltration durch böswillige Insider oder kompromittierte Konten

Irrtümlich angehängte Dateien, einschließlich versteckter Daten in Anhängen (Prevent Enterprise)

Interne unbefugte Offenlegung oder Durchbrechen von Informationsbarrieren (Prevent Enterprise)

In Kombination mit detaillierten Berichten und Analysen erhalten Sicherheitsteams einen vollständigen Überblick über die Sicherheitsrisiken des ausgehenden Datenverkehrs im gesamten Unternehmen, Verhaltensanalysen der Interaktionen der Benutzer mit den Prompts von Prevent und eine Quantifizierung der verhinderten Vorfälle, um die Wirksamkeit und den Return on Investment (ROI) nachzuweisen.

"Das Risiko durch ausgehende E-Mails ist nach wie vor eine der hartnäckigsten und kostspieligsten Herausforderungen für Unternehmen eine Herausforderung, die intelligentere und anpassungsfähigere Ansätze erfordert, um sie effektiv zu bewältigen", so Greg Kras, Chief Product Officer bei KnowBe4. "KnowBe4 hat sich bei der effektiven Bewältigung von Risiken im Bereich Human Risk Management bewährt, daher sind wir stolz darauf, diesen Bereich nun auch auf Risiken im ausgehenden E-Mail-Verkehr auszuweiten. Prevent ist unter den aktuellen Methoden zum Schutz vor Datenverlust per E-Mail das intelligenteste und proaktivste Produkt für die Sicherheit ausgehender E-Mails. Im Gegensatz zu herkömmlichen Produkten nutzt es fortschrittliches maschinelles Lernen und kontextuelles Verständnis des Benutzerverhaltens, um riskante Aktionen in Echtzeit zu identifizieren und Datenverletzungen zu verhindern bevor sie auftreten. Dadurch können Unternehmen Vorfälle an der Quelle stoppen, ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sicherere Entscheidungen zu treffen, und Sicherheitsteams in die Lage versetzen, Risiken im großen Maßstab zu verwalten und zu reduzieren."

Weitere Informationen darüber, wie KnowBe4 Prevent Unternehmen dabei helfen kann, den Verlust von Daten durch E-Mails zu minimieren, finden Sie unter www.knowbe4.com/products/prevent. Sehen Sie hier, wie KnowBe4 dem Kunden Publix Employee Federal Credit Union geholfen hat.

Über KnowBe4

KnowBe4 befähigt Mitarbeiter, jeden Tag intelligentere Sicherheitsentscheidungen zu treffen. Über 70.000 Organisationen weltweit vertrauen auf KnowBe4 und tragen dazu bei, die Sicherheitskultur zu stärken und menschliche Risiken zu managen. KnowBe4 bietet eine umfassende KI-gestützte "Best-of-Suite"-Plattform für das Human Risk Management, die eine adaptive Verteidigungsschicht schafft, die das Benutzerverhalten gegen die neuesten Cybersicherheitsbedrohungen stärkt. Die Plattform HRM+ umfasst Module für Sensibilisierungs- und Compliance-Schulungen, Cloud-E-Mail-Sicherheit, Echtzeit-Coaching, Crowdsourced-Anti-Phishing, AI-Defense-Agents und vieles mehr. Als einzige globale Sicherheitsplattform ihrer Art nutzt KnowBe4 personalisierte und relevante Inhalte sowie Tools und Techniken zum Schutz der Cybersicherheit, um die Belegschaft zu mobilisieren und sie von der größten Angriffsfläche zur größten Ressource eines Unternehmens zu wandeln. Mehr unter https://knowbe4.com.

