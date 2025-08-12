Die neue moderne Marke spiegelt das Engagement von KnowBe4 wider, Unternehmen beim "Rise Above Risk" zu unterstützen und so die Zukunft des Managements menschlicher Risiken zu gestalten

KnowBe4, die weltweit renommierte Plattform für Cybersicherheit, deren Schwerpunkt auf dem umfassenden Management menschlicher Risiken (Human Risk Management, HRM) liegt, hat heute eine neue Marke mit einer innovativen Vision für die Zukunft des Unternehmens vorgestellt. Die neue Identität verdeutlicht die führende Position des für seine herausragenden Leistungen im Bereich Cybersicherheit und seine bahnbrechenden KI-Entwicklungen bekannte Unternehmens KnowBe4 beim Management menschlicher Risiken.

Der neue Slogan des Unternehmens lautet "Rise Above Risk" (Risiken überwinden) und KnowBe4 erweitert damit mutig die Grenzen seiner Markenidentität, um den Fokus auf das Management menschlicher Risiken zu legen und gleichzeitig IT- und Cybersicherheitsexperten dabei zu unterstützen, den Schutz ihres Unternehmens vor Risiken zu erhöhen. KnowBe4 geht dabei über Phishing, Schulungen und Grenzen hinaus, um das Unvorhersehbare in das Unaufhaltsame zu verwandeln und Risiken zu überwinden.

"Anlässlich der Vorstellung unserer neuen, modernen Markenidentität und der Feier unseres Firmenjubiläums möchten wir auf die Erfolge und Errungenschaften von KnowBe4 in den letzten 15 Jahren zurückblicken", so Cindy Zhou, Chief Marketing Officer bei KnowBe4. "KnowBe4 hat von der ersten zündenden Idee bis hin zu einem Einhorn mit einer Milliardenbewertung und 70.000 Kunden weltweit eine revolutionäre Transformation durchlaufen und kann nun einer vielversprechenden Zukunft entgegenblicken. Die Überarbeitung unserer Marke steht für das, was uns als Marktführer im Bereich des Managements menschlicher Risiken auszeichnet, und für den Einfluss, den wir weiterhin auf unsere Kunden haben, wenn es um die Sicherheit ihrer Unternehmen geht."

Die Entwicklung von KnowBe4 unterstreicht einmal mehr seine Führungsposition im Bereich des Managements menschlicher Risiken und verdeutlicht das Engagement des Unternehmens, Fachkräfte aus den Bereichen IT und Cybersicherheit bei der Bekämpfung der aktuellen Bedrohungen wie Social Engineering, E-Mail-Bedrohungen, Ransomware und mehr zu unterstützen.

Besuchen Sie unsere Website, um die neue visuelle Identität von KnowBe4 zu entdecken. www.knowbe4.com.

Über KnowBe4

KnowBe4 befähigt Belegschaften, jeden Tag klügere Sicherheitsentscheidungen zu treffen. Mehr als 70.000 Unternehmen weltweit vertrauen KnowBe4, wenn es darum geht, ihre Sicherheitskultur zu stärken und menschliche Risiken zu managen. KnowBe4 bietet eine umfassende, KI-gestützte "Best-of-Suite"-Plattform für das Management menschlicher Risiken an. Diese bildet eine adaptive Verteidigungsschicht, die das Verhalten der Benutzer gegen die neuesten Cybersicherheitsbedrohungen schützt. Die HRM+-Plattform umfasst Module für Sensibilisierungs- und Compliance-Schulungen, Cloud-E-Mail-Sicherheit, Echtzeit-Coaching, Crowdsourced-Anti-Phishing, KI-Defense-Agenten und vieles mehr. KnowBe4 ist die einzige globale Sicherheitsplattform dieser Art und nutzt personalisierte und relevante Inhalte rund um die Cybersicherheit sowie Tools und Techniken, um Mitarbeiter zu mobilisieren und sie von der größten Angriffsfläche zum größten Kapital eines Unternehmens zu machen. Weitere Informationen erhalten Sie unter knowbe4.com.

