Über seinen Fonds "Infrastructure VI" will DIF 51 Prozent des Berliner Photovoltaik-Entwicklers akquirieren und das Unternehmen zu einem unabhängigen Stromerzeuger weiterentwickeln. Bereits im Sommer 2020 hatte sich IB-Vogt-Eigentümer DVV auf Investorensuche begeben.DIF Capital Partners steigt über seinen Fonds "DIF Infrastructure VI" bei dem Berliner Photovoltaik-Entwickler IB Vogt ein. Wie beide Unternehmen am Dienstag in einer wortgleichen Veröffentlichung mitteilten, haben DIF und der derzeitige Alleineigentümer DVV vereinbart, dass DIF 51 Prozent der IB-Vogt-Anteile übernimmt. Zudem sollen ...

