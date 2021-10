Neben den bestehenden Investoren, zu denen Enerparc-COO Stefan Müller und Ex-Innogy-Vorstand Martin Herrmann gehören, haben sich bei der neuen Seed-Runde auch die Flensburger HGDF Familienholding und Vireo Ventures an Ampere Cloud beteiligt. In den nächsten Monaten will das Unternehmen sein Produktportfolio erweitern und weiter stark wachsen.In der aktuellen Seed-Finanzierungsrunde sind mit der Flensburger HGDF Familienholding und Vireo Ventures zwei neue Investoren bei der Ampere Cloud GmbH eingestiegen. Zudem hätten sich alle bereits investierten Investoren, darunter Enerparc-COO Stefan Müller, ...

