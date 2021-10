Berlin - Der bisherige Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Hans-Peter Friedrich (CSU), will erneut für das Amt kandidieren. "Die Arbeit im Präsidium verlangt eine gewisse parlamentarische Erfahrung, die ich habe", sagte er der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe).



Gleichwohl sei derzeit nicht sicher, ob die Unionsfraktion zwei Vizepräsidenten bekomme, also einen für CDU und einen für CSU. "Falls es nur einen Vizepräsidenten gibt, wird der CDU-Teil der Fraktion ihn beanspruchen", so der frühere Innen- und Agrarminister. Er ergänzte: "Wir werden sehen, nach welchen Kriterien dann entschieden wird."

