Mit dem «SEF.WomenAward» werden besonders herausragende Führungspersönlichkeiten und Gründerinnen geehrt.Thun - Frauen in der Wirtschaft Visibilität verschaffen - das ist das Ziel des «SEF.WomenAward», der am Swiss Economic Forum 2021 erstmals vergeben wurde. Dem Preis wird 2022 eine unabhängige Veranstaltung gewidmet. Die Verleihung findet am kommenden 1. April in Zürich statt. Junge und etablierte Unternehmerinnen können sich ab heute bewerben. Das Swiss Economic Forum sucht zum zweiten Mal die...

Den vollständigen Artikel lesen ...