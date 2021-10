Getrieben wird das Wachstum weiter insbesondere von der kleineren Diagnostics-Division. Diese steigerte ihren Umsatz um 38 Prozent auf 13,3 Milliarden Franken.Basel - Roche kehrt Schritt für Schritt zur alten Stärke zurück. In den ersten neun Monaten 2021 hat der Pharmakonzern seine Umsätze weiter gesteigert und hebt für das Gesamtjahr die Prognosen leicht an. Für die ersten neun Monate steht ein Konzernumsatz von 46,7 Milliarden Franken zu Buche, ein Plus 6 von Prozent gegenüber Vorjahr. Damit lagen die Verkäufe etwas über dem AWP-Konsens.

