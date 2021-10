Die Analysten der Bank Credit Suisse haben die Bewertung für die Aktien von Ryanair auf "KAUFEN" mit einem Kursziel von 20,19 Euro belassen. Die Experten kürzten zwar in einer gestern veröffentlichten Studie mit Blick auf den jüngsten Zwischenbericht ihre Prognosen, zeigten sich aber perspektivisch zuversichtlich für das Unternehmen. So rechnet man mit weiteren "hochattraktiven" Marktanteilsgewinnen durch den Billigflieger, da sich die Wettbewerber nicht so schnell erholen dürften. dpa-AFX Analyser ...

