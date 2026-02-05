Was die Aktie in den letzten Wochen bereits vorweggenommen hat, konnte KSB mit seinen vorläufigen Zahlen für 2025 bestätigen: Die Rekordjagd beim Pumpen- und Armaturenhersteller geht weiter. Auch im vierten Quartal haben sich die Geschäfte bei KSB gut entwickelt, allen voran im Wassermarkt, der sowohl beim Auftragseingang als auch beim Umsatz positiv herausstach. Folgerichtig konnten die Pfälzer ihre gesteckten Ziele für das Gesamtjahr erreichen und blicken optimistisch in die Zukunft. CEO Stephan Timmermann will auch 2026 den Wachstumskurs beibehalten; eine genaue Prognose gab er am Dienstag (3.2.) allerdings nicht. Bekanntlich strebt der SDAX-Konzern jedoch bis 2030 einen Umsatz von mehr als 4 Mrd. Euro sowie eine bereinigte EBIT-Marge von nachhaltig über 10% an. 2025 wurde ein währungsbereinigtes Umsatzplus in Höhe von 5,0% auf 3,04 Mrd. Euro verzeichnet, die bereinigte EBIT-Marge dürfte wohl bei 9,1% gelandet sein. Die Vorlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
