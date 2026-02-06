Die Q4-Zahlen von KSB lagen in Rahmen meiner Schätzungen. Auffallend und bemerkenswert:
Das "Water Vertical" bei KSB ist mit +12,5 % Auftragseingang und +17 % Umsatz der absolute Wachstumstreiber.
Traditionelle Luftkühlung stößt bei den neuen 200-Milliarden-Dollar-Clustern an ihre physikalischen Grenzen. Hyperscaler stellen massiv auf wassergestützte Kühlsysteme und Liquid Cooling um. KSB-Pumpen sind der Industriestandard, um Kühlmedien in riesigen Mengen durch die Wärmetauscher der Rechenzentren zu bewegen. Das Wachstum im Wasser-Segment bei KSB korreliert direkt mit dem Bau neuer Gigawatt-Rechenzentren, die enorme Wassermengen zur thermischen Regulierung benötigen.
Ich bin seit 300 € bullisch für KSB und bleibe es!
Ihr Volker Schulz
Bernecker Redaktion (www.bernecker.info)
