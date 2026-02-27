© Foto: OpenAIOpenAI und Amazon kündigen Partnerschaft an, um KI-Innovationen weltweit voranzutreiben. Ziel ist es, Unternehmen fortschrittliche KI-Funktionen bereitzustellen.Um KI-Innovationen für Unternehmen, Startups und Endverbraucher weltweit zu beschleunigen, haben OpenAI und Amazon eine mehrjährige strategische Partnerschaft angekündigt. Zudem wird Amazon 50 Milliarden US-Dollar investieren. 15 Milliarden US-Dollar sollen dabei direkt investiert werden, weitere 35 Milliarden US-Dollar in den kommenden Monaten, sobald bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Ziel der Partnerschaft ist es, Unternehmen weltweit neue, fortschrittliche KI-Funktionen bereitzustellen, wie S&P Capital IQ berichtet. Gemeinsam …Den vollständigen Artikel lesen
