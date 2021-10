Der Leitindex SMI notiert um 09.15 Uhr 0,75 Prozent höher bei 12'032,64 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit festeren Kursen in die Sitzung gestartet. Einerseits helfen gute Vorgaben aus den USA, andererseits sind es vor allem die sehr gefragten Nestlé, welche den Gesamtmarkt nach starken Quartalszahlen stützen. Denn eine Mehrheit der Titel gibt nach. Dennoch scheint der SMI nach dem verhaltenen Start in die Woche wieder an den Aufwärtstrend der...

Den vollständigen Artikel lesen ...