- BERENBERG CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 134 (137) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MONEYSUPERMARKET,COM TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 275 (310) PENCE - BOFA CUTS HAMMERSON TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 35 (27) PENCE - BOFA CUTS WIZZ AIR TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 5200 (5800) PENCE - BOFA RAISES CAPITAL & COUNTIES TO 'NEUTRAL' ('UP') - TARGET 160 (120) PENCE - DEUTSCHE BANK INITIATES B&M WITH 'SELL' - TARGET 500 PENCE - DEUTSCHE BANK INITIATES WH SMITH WITH 'BUY' - TARGET 1840 PENCE - DEUTSCHE BANK INITIATES WICKES WITH 'BUY' - TARGET 313 PENCE - DEUTSCHE BANK STARTS KINGFISHER WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 355 PENCE - DEUTSCHE BANK STARTS PETS AT HOME WITH 'BUY' - PRICE TARGET 555 PENCE - JEFFERIES RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 271 (253) PENCE - 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 350 (370) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES ITM POWER PRICE TARGET TO 370 (310) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS MONEYSUPERMARKET.COM PRICE TARGET TO 320 (345) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 620 (800) PENCE - 'NEUTRAL'



