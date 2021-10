Er habe Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier um seine Entlassung aus dem Amt zum 31. Dezember 2021 gebeten, teilte die Bundesbank am Mittwoch in Frankfurt mit.Frankfurt - Jens Weidmann, der Präsident der deutschen Bundesbank, legt sein Amt überraschend aus persönlichen Gründen zum Jahresende nieder. Er habe Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier um seine Entlassung aus dem Amt zum 31. Dezember 2021 gebeten, teilte die Bundesbank am Mittwoch in Frankfurt mit. «Ich bin zur Überzeugung gelangt, dass mehr als 10 Jahre ein gutes Zeitmass sind...

