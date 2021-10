Der Konzern hat in den ersten neun Monaten 2021 ein Umsatzwachstum erzielt, das über den durchschnittlichen Markterwartungen lag und erhöht nun die Gesamtjahresprognose.Basel - Für den Pharmakonzern Roche hat sich das starke Engagement in der Corona-Bekämpfung im bisherigen Jahresverlauf ausgezahlt. Der Konzern hat in den ersten neun Monaten 2021 ein Umsatzwachstum erzielt, das über den durchschnittlichen Markterwartungen lag und erhöht nun die Gesamtjahresprognose. So nahm der Basler Pharmakonzern zwischen Januar und September 46,7 Milliarden Franken ein.

